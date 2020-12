Líderes da União Europeia assinam acordo pós-Brexit nesta quarta-feira

publicidade

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o titular do Conselho Europeu, Charles Michel, assinam na manhã desta quarta-feira o texto do acordo pós-Brexit com o Reino Unido. A informação foi anunciada por uma porta-voz nesta terça. As assinaturas serão feitas às 8h30min GMT (5h30 em Brasília) e, na sequência, o documento será transportado por via aérea para Londres, onde deverá ser firmado pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, à tarde.

O serviço de imprensa do Conselho Europeu informou no Twitter que o documento "será assinado pelas duas partes" durante o dia de quarta-feira. Na segunda-feira, os 27 países da UE autorizaram a aplicação provisória do acordo a partir de 1º de janeiro de 2021, na espera da ratificação parlamentar formal em Londres e Bruxelas.

A intenção dos representantes dos países na UE é permitir que o texto (de mais de 1.200 páginas) seja publicado no Diário Oficial da UE nesta semana. Em 1ºde janeiro, o Reino Unido sairá definitivamente do mercado comum e da união aduaneira da UE. O acordo estabelece as normas que regerão a partir desta data as relações comerciais entre as partes.

No Parlamento britânico, a aprovação do acordo não deveria, a princípio, apresentar grandes dificuldades em função da maioria conservadora que apoia Johnson, além do suporte dado por parte da oposição trabalhista.

