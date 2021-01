Líderes mundiais parabenizam Biden e Kamala Harris por posse nos EUA

publicidade

Líderes mundiais parabenizaram Joe Biden e Kamala Harris, nesta quarta-feira, pela posse dos democratas como presidente e vice-presidente dos Estados Unidos, respectivamente. O ex-vice de Barack Obama é o 46º chefe da Casa Branca e a ex-senadora, a primeira mulher negra a ocupar o cargo de vice.

Veja Também

"No FMI, esperamos trabalhar com seu governo para apoiar a recuperação da pandemia, revigorar o crescimento e construir um mundo mais verde e justo!", escreveu a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, em sua conta oficial no Twitter.

Congratulations to U.S. President Biden and Vice President Harris on your inauguration today.



At the IMF we look forward to working with your administration to support recovery from the pandemic, re-energize growth, and build a greener and fairer world! — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) January 20, 2021

Também na rede social, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, desejou "o melhor" a Biden e Harris para combater a pandemia de Covid-19. "É hora de trazer de volta a convicção e o bom senso e rejuvenescer nossa relação UE-EUA", escreveu Michel.

I wish President @JoeBiden & Vice President @KamalaHarris my very best, as they strive to heal their country & lead the American people out of the pandemic.



It’s time to bring back conviction & common sense and rejuvenate our EU-US relationship. 🇪🇺🇺🇸#Inauguration2021 pic.twitter.com/ZiINGvGgtk — Charles Michel (@eucopresident) January 20, 2021

O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, afirmou que o país europeu está pronto para enfrentar os desafios da agenda internacional juntamente com os EUA. "Este é um grande dia para a democracia, alcançando muito além das fronteiras americanas", ressaltou.

Wishing good work to President @JoeBiden and Vice-President @KamalaHarris. This is a great day for democracy, reaching far beyond the American borders. Italy stands ready to face the challenges of our common international agenda together with the United States. #InaugurationDay — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) January 20, 2021

Mais cedo, o premiê do Reino Unido, Boris Johnson, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, haviam parabenizado os democratas.

Congratulations to @JoeBiden on being sworn in as President of the United States and to @KamalaHarris on her historic inauguration. America’s leadership is vital on the issues that matter to us all, from climate change to COVID, and I look forward to working with President Biden. — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 20, 2021

Já a Rússia anunciou, nesta quarta-feira, que espera um trabalho "mais construtivo" com o governo do novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para prorrogar o tratado de desarmamento New Start, que expira em 5 de fevereiro. "Esperamos que o novo governo dos Estados Unidos mostre uma posição mais construtiva no diálogo conosco" sobre a prorrogação do tratado New Start que limita os arsenais nucleares das duas potências, afirmou a chancelaria russa em comunicado, publicado poucos minutos após a posse de Joe Biden.

O presidente francês, Emmanuel Macron, enviou nesta seus "melhores votos" a Joe Biden, recém-empossado presidente dos Estados Unidos, e saudou sua decisão de fazer o país retornar ao Acordo de Paris sobre o clima. "A Joe Biden e Kamala Harris, meus melhores votos neste dia histórico para o povo americano", escreveu o chefe de Estado na mensagem, que mais tarde retuitou em francês. "Somente juntos poderemos enfrentar os desafios de nosso tempo. E juntos poderemos enfrentar o desafio climático, agindo pelo bem de nosso planeta", acrescentou o chefe de Estado francês em seu texto.