Líderes na Otan são filmados rindo de Trump

publicidade

Os governantes do Reino Unido, Canadá, França e Holanda foram flagrados pelas câmeras no Palácio de Buckingham rindo do presidente americano, Donald Trump, por suas longas aparições à imprensa na cúpula da Otan. As imagens, filmadas na noite de terça-feira e emitidas com legenda pela rede de televisão canadense CBC, podem sacudir nesta quarta-feira a reunião dos aliados em Watford, nos arredores de Londres.



Nelas, pode-se escutar o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, perguntando ao presidente francês, Emmanuel Macron: "Foi por isso que chegou tarde?". O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, intervém: "Chegou tarde porque sua coletiva de imprensa durou 40 minutos".



.@JustinTrudeau, @EmmanuelMacron, @BorisJohnson and other VIPs shared a few words at a Buckingham Palace reception Tuesday. No one mentions @realDonaldTrump by name, but they seem to be discussing his lengthy impromptu press conferences from earlier in the day. (Video: Host Pool) pic.twitter.com/dVgj48rpOP — Power & Politics (@PnPCBC) December 3, 2019



No começo da terça-feira, a reunião bilateral entre Macron e Trump foi precedida por uma longa atenção à imprensa, quando os líderes demonstraram publicamente suas divergências sobre a estratégia da Otan e sobre comércio. No vídeo, Macron parece contar uma piada sobre o encontro, diante dos olhares da princesa Anne e do primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, mas o francês vira de costas para a câmera e suas palavras não podem mais ser ouvidas.



"Oh, sim, sim, anunciou...", reage um Trudeau brincalhão, acrescentando: "Você acaba vendo sua equipe boquiaberta". Como na reunião da Otan do ano passado, Trump quebrou o protocolo da cúpula e usou suas aparições públicas com aliados para responder a dezenas de perguntas dos jornalistas.



O dirigente classificou de "insultantes" as críticas de Macron sobre a morte cerebral da Otan, criticou novamente os países europeus por não gastarem os suficiente e a investigação pela qual ele poderá sofrer um impeachment. Após o segundo dia de cúpula, que deverá terminar com uma declaração comum para reiterar a unidade dos aliados, Trump deve dar outra coletiva de imprensa, dessa vez sozinho.