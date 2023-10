Lula conversa com chefe da Autoridade Palestina e presidente do Egito por apoio aos brasileiros

publicidade

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou ao telefone na tarde deste sábado com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, e o presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sissi. As conversas buscaram apoio para a retirada dos brasileiros que estão na Faixa de Gaza e soluções para o conflito entre Israel e o Hamas.

No contato com o líder palestino, Lula expressou preocupação com os civis na região e o bloqueio de ajuda humanitária. O presidente brasileiro condenou os ataques terroristas contra civis em Israel e pediu a libertação imediata de todos os reféns.

Em sua conversa com o chefe egípcio, Lula também salientou a importância em se criar corredor humanitário para a saída dos estrangeiros que querem retornar a seus países.

Além disso, ele detalhou o processo de retirada dos brasileiros da região. O presidente informou que assim que os brasileiros cruzarem a passagem de Rafah serão acompanhados pelo embaixador do Brasil no Egito até o Aeroporto de Arish, onde embarcarão imediatamente em aeronave da Força Aérea Brasileira com destino ao Brasil.

Ambos concordaram com a urgência em se permitir a entrada de ajuda humanitária em Gaza. Nesse contexto, o presidente Lula informou que o Brasil deve enviar, entre outros itens, kits de medicamentos.

Brasileiros na fronteira com o Egito

O Governo Federal alugou uma pequena casa em Rafah, ao sul de Gaza, para abrigar os brasileiros que aguardam para serem repatriados. Ao todo, são 28 pessoas, 14 crianças, oito mulheres e seis homens adultos, que estão abrigados no espaço, localizado a uma caminhada de distância do posto de fronteira com o Egito.

