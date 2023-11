Lula deseja "sorte e êxito" para governo Milei, eleito na Argentina

publicidade

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, desejou "sorte e êxito" ao novo governo eleito na Argentina. Sem citar nominalmente o ultraliberal Javier Milei, Lula salientou que "a democracia é a voz do povo, e ela deve ser sempre respeitada".

"Meus parabéns às instituições argentinas pela condução do processo eleitoral e ao povo argentino que participou da jornada eleitoral de forma ordeira e pacífica", destacou o mandatário brasileiro.



Apesar de críticas recebidas ao longo da campanha eleitoral no país vizinho, provenientes de Milei, Lula manifestou disposição para manter a parceria entre as nações. "A Argentina é um grande país e merece todo o nosso respeito. O Brasil sempre estará à disposição para trabalhar junto com nossos irmãos argentinos."

Recentemente, Milei chamou Lula de "comunista furioso" e também acusou o governo brasileiro de atuar contra sua candidatura. Segundo o argentino, o governo brasileiro estaria "difundindo medo" em seu país.