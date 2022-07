Mais um gaúcho morre na Guerra da Ucrânia, diz família

publicidade

Douglas Búrigo teve sua morte informada à família, neste sábado, pela embaixada do Brasil na Ucrânia. O gaúcho de São José dos Ausentes, na Serra, se alistou para combater a Rússia junto às tropas ucranianas. De acordo com a família, um comandante teria ligado e informado que ele foi vítima de um bombardeio na região de Kharkiv.

Ex-militar do exército brasileiro, Búrigo estaria há pouco mais de um mês no país, onde teria recebido treinamento antes de ir ao front de batalha, local onde ocorreu o bombardeio. No Rio Grande do Sul, Búrigo tinha uma borracharia e antes disso trabalhou com transporte de cargas.

Ele era primo do deputado estadual Carlos Búrigo (MDB), que se manifestou em uma rede social, confirmando a morte: “Minha solidariedade e sentimentos aos nossos familiares em São José dos Ausentes pela perda do Douglas, que foi atingido em combate na guerra da Ucrânia”.

A notícia vem cerca de um mês depois da morte de André Hack Bahi, porto-alegrense que morreu em circustâncias semelhantes. O Ministério das Relações Exteriores ainda não se manifestou sobre o caso. Búrigo deixa uma filha.