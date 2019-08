Malta anuncia acordo europeu para dividir os 356 migrantes do "Ocean Viking"

publicidade

O primeiro-ministro maltês, Joseph Muscat, anunciou nesta sexta-feira que seis países da União Europeia concordaram em distribuir os 356 migrantes a bordo do navio humanitário "Ocean Viking". Todos os migrantes a bordo da embarcação das ONGs SOS Mediterranée e Médicos Sem Fronteiras serão transferidos para um navio militar maltês, e depois distribuídos entre a França, Alemanha, Irlanda, Luxemburgo, Portugal e Romênia, disse Muscat em sua conta do Twitter. "Ninguém ficará em Malta", acrescentou ele. O acordo foi alcançado "após discussões com a Comissão Europeia e alguns Estados membros, a saber, França e Alemanha", informou.

A França vai receber 150 migrantes dos 356, anunciaram fontes oficiais, que há três dias confirmaram a recepção de outros 40 migrantes de outro navio humanitário, o Open Arms, bloqueado na Itália. O coordenador das operações de resgate do Ocean Viking, Nicholas Romaniuk, garantiu à jornalista da AFP a bordo do navio que estão aguardando "uma comunicação oficial das autoridades maltesas" para iniciar o desembarque.