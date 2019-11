Menino é morto por escultura de gelo em Luxemburgo

publicidade

Um menino de dois anos foi morto pela queda de uma escultura de gelo enquanto a família fazia compras no mercado de Natal da cidade de Luxemburgo. "A criança ficou gravemente ferida e morreu na ambulância", disse a polícia, após o acidente ocorrido no domingo à noite. Uma investigação foi aberta e, nesta segunda-feira, a cidade - capital do Grão-Ducado independente - disse que todos os mercados de rua ficariam fechados por um dia.



"A escultura não pode ter caído sozinha", protestou o escultor francês Samuel Girault, que foi interrogado pela polícia de Luxemburgo. Girault disse à AFP que ele tem 19 anos de experiência no trabalho com gelo e que a base da obra que caiu pesava duas toneladas. O acidente aconteceu a poucos metros da pista de gelo na feira anual de Natal da capital, inaugurada na quinta-feira.