Metade da população dos EUA está completamente vacinada, diz Casa Branca

Metade da população dos Estados Unidos está totalmente vacinada contra a Covid-19, declarou nesta sexta-feira um funcionário da Casa Branca, enquanto as vacinações crescem no país, em resposta a um surto da variante delta. O responsável pelo monitoramento de dados sobre o coronavírus para a Casa Branca, Cyrus Shahpar, tuitou que "50% dos americanos (de todas as idades) estão totalmente vacinados. Continuemos assim".

Friday just in: +821K doses reported administered, including 565K newly vaccinated. 7-day average of newly vaccinated is up 11% from last week and 44% over past 2 weeks. 50% of Americans (all ages) are now fully vaccinated. Keep going! 🇺🇸