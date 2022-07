Milhares de pessoas são evacuadas por inundação que ameaça Sydney, na Austrália

publicidade

Milhares de australianos em Sydney, na Austrália, receberam ordens para evacuar suas casas neste domingo, quando chuvas torrenciais atingiram a maior cidade do país e inundaram seus arredores.

Estradas em toda a cidade estão intransitáveis e as autoridades dizem que pelo menos 18 ordens de evacuação foram emitidas no oeste de Sydney, uma área atingida por graves inundações em março passado. "Esta é uma situação de emergência com risco de vida", comentou Stephanie Cooke, ministra dos Serviços de Emergência do estado de Nova Gales do Sul, a repórteres.

A Austrália sofre especialmente com as mudanças climáticas, com inundações, incêndios florestais mortais, eventos de branqueamento na Grande Barreira de Corais se tornando mais comuns e intensas.

Com a previsão de piora nas condições climáticas nos próximos dias, Cooke descreveu as inundações como uma "situação em rápida evolução" e alertou as pessoas para estarem "preparadas para deixar suas casas a qualquer momento".

Ela pediu às pessoas que vivem ao longo de um trecho de 500 km da costa leste da Austrália, ao sul e ao norte de Sydney, que considerem o cancelamento de viagens por ocasião das férias escolares devido ao clima.

Os serviços de emergência atenderam a mais de 29 resgates por enchentes e foram chamados mais de 1,4 mil vezes nas últimas 24 horas, informou o órgão. As inundações de março na costa leste, desencadeadas por fortes tempestades que devastaram o oeste de Sydney, ceifaram a vida de 20 pessoas.