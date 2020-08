Ministro russo da Energia testa positivo para Covid-19

publicidade

O ministro russo da Energia, Alexander Novak, foi diagnosticado com Covid-19, anunciou o primeiro-ministro do país, Mikhail Mishustin. De acordo com o chefe de Governo, Novak testou positivo ao chegar em Blagoveshchensk, no extremo oriente da Rússia, onde participaria em uma reunião do governo e da inauguração de um grande projeto petroquímico em parceria com a China.

"Ele retornou a Moscou", disse Mishustin. O primeiro-ministro também foi infectado pelo SARS-CoV-2 no fim de abril, mas já está recuperado. Na semana passada, o presidente Vladimir Putin anunciou que a Rússia desenvolveu a primeira vacina "eficaz" contra a doença. O país registra oficialmente 927.745 casos de coronavírus, incluindo 15.740 mortes.