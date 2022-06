Mourão deseja sorte a Gustavo Petro por vitória na Colômbia

publicidade

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, cumprimentou nesta segunda-feira (20) o ex-guerrilheiro e senador Gustavo Petro por ter sido eleito presidente da Colômbia no último domingo (19).

"Sorte ao Gustavo Petro, [porque] administrar um país na situação que o mundo está enfrentando não é simples, né? Nós temos interesses comuns com os colombianos, principalmente com a questão da Amazônia. Estamos aí dentro da organização do trato de cooperação amazônica e a relação entre Estado para Estado, né? Independentemente do governo", disse Mourão.

De acordo com o Registro Nacional, 98,2% das urnas haviam sido apuradas quando o resultado foi anunciado. Petro alcançou 50,51% dos votos pouco depois das 19h20 (de Brasília), enquanto Rodolfo Hernández havia atingido 47,22%. A diferença foi de cerca de 717 mil votos. O total foi de 22 milhões de votos.

Até o momento, o presidente Jair Bolsonaro não se pronunciou sobre a vitória do ex-guerrilheiro, tampouco o Ministério das Relações Exteriores, comandado pelo ministro Carlos França.

O novo presidente eleito terá que formar maiorias e vencer a resistência de militares e empresários para governar um país dividido sobre seu mandato. Em seu primeiro discurso, Petro enviou uma mensagem tranquilizadora ao empresariado, que durante a campanha o acusou de promover um socialismo fracassado.

"Foi uma campanha de mentiras e medo, que iríamos expropriar os colombianos, destruir a propriedade privada (...) Nós vamos desenvolver o capitalismo na Colômbia. Não porque o adoramos, mas porque primeiro temos que superar a pré-modernidade", disse à multidão que celebrava sua vitória.

