Mulher que diz ser Madeleine McCann quer processar médico que receitou 35 comprimidos por dia

publicidade

A polonesa Julia Faustyna, que pensa ser Madeleine McCann — a menina britânica desaparecida há mais de 15 anos —, planeja processar o médico que lhe receitou 35 comprimidos para tomar todos os dias, de acordo com a investigadora particular Fia Johansson, que ajuda a jovem no caso.

Segundo a detetive, Julia, de 21 anos, foi forçada a tomar o coquetel de pílulas desde os 7 anos de idade e, hoje, sofre de dores ósseas debilitantes e sangramentos nasais recorrentes.

Fia também disse ao portal RadarOnline que os problemas de saúde de Julia podem ser o efeito colateral do "envenenamento" das pílulas prescritas. Atualmente, ela está passando por mais exames.

O caso se torna ainda mais suspeito após os pedidos de obter os registros médicos de Julia do antigo psiquiatra dela, com quem a jovem se tratou por cerca de três anos e meio, aparentemente terem sido rejeitados.

A suposta Madeleine McCann, no entanto, é uma adulta completa e legal, o que fez com que, junto com a investigadora, ela contratasse um advogado para tentar obter os documentos.

“Ainda não sabemos que tipo de efeitos colaterais ela teve com os 35 comprimidos, e ainda estamos tentando obter o prontuário. O médico que receitou todos aqueles comprimidos não nos responde, eles não estão nos dizendo o que está acontecendo", disse Fia.

A investigadora reforça que, não importa o que aconteça, haverá um processo. "Vamos passar por isso de uma forma em que eles não tenham escolha. Eles têm que nos dar uma resposta.”

Segundo Julia, esta não é a primeira vez que ela tem que lutar para obter os próprios registros médicos. Já adulta, ela relembrou um incidente em que levou a suposta mãe dela ao consultório médico e aproveitou para perguntar sobre os comprimidos que ele receitou para tratar um tique nervoso que ela desenvolveu quando criança.

“Quando perguntei se ele poderia me dar meu prontuário porque quero ver que tipo de remédio eu tomava quando era jovem, ele disse que não”, disse a jovem. “Eu disse que tinha 18 anos e ele disse ‘não, você deveria falar com sua mãe primeiro’."

Ela ainda conta que queria procurar um advogado, mas não tinha dinheiro, então não pôde fazer nada com isso. "Mas é meu direito na Polônia que, depois de completar 18 anos, eu possa obter todos os meus prontuários médicos.”

Julia Faustyna ficou famosa após compartilhar supostas evidências no Instagram sugerindo que ela é Madeleine McCann, a garota de Leicestershire que desapareceu em Portugal, em 2007.

Veja Também