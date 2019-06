Nove mortos em acidente de avião bimotor no Havaí

publicidade

Um avião bimotor caiu no norte do Havaí na sexta-feira, deixando nove mortos, informaram as autoridades. O aparelho King Air se acidentou perto de um aeródromo na costa norte da ilha de Oahu, segundo o Departamento de Transporte (HDOT) havaiano. "O HDOT informa com grande pesar que havia nove almas a bordo... aparentemente sem sobreviventes", indicou em sua conta de Twitter.

O chefe do Departamento de Bombeiros de Honolulu, Manuel P. Neves, confirmou que não houve sobreviventes, segundo o canal Hawaii Now. Acrescentou que a aeronave caiu às 18h30min de sexta-feira (1h30min de sábado em Brasília), após decolar. O prefeito de Honolulu, Kirk Caldwll, disse no Twitter que acompanha "de perto" os acontecimentos e que "nossos pensamentos e orações estão junto com as famílias e amigos das vítimas".