Novo coronavírus deixa mais de 534 mil mortos no mundo

publicidade

A pandemia do novo coronavírus deixou pelo menos 534.306 mortos no mundo desde que a China reconheceu, oficialmente, o surgimento da Covid-19 em dezembro passado - conforme balanço feito pela AFP com base em fontes oficiais.

Desde o início da pandemia, mais de 11.471.530 pessoas em 196 países, ou territórios, contraíram a doença. Destas, pelo menos 5.991.700 se recuperaram, segundo as autoridades. Este número reflete apenas uma parte da totalidade de contágios, já que os países desenvolvem políticas de diagnóstico diferentes. Além disso, em boa parte dos países mais pobres a capacidade de testes é limitada.

O total de óbitos nos EUA chega a 129.947. O país registrou 2.888.729 contágios. Segundo as autoridades de saúde, 906.763 pessoas se recuperaram. Depois dos Estados Unidos, os países com mais vítimas fatais são Brasil, com 64.867 mortos e 1.603.055 casos; Reino Unido, com 44.220 mortos (285.416 casos); Itália, com 34.861 mortos (241.611 casos); e México, com 30.639 mortos (256.848 casos).

A China (sem contar Hong Kong e Macau) registrou 83.557 infectados, dos quais 4.634 morreram, e 78.518 ficaram curados. Nesta segunda-feira, às 8h (horário de Brasília), a Europa acumulava 199.488 óbitos (2.732.490 contágios); Estados Unidos e Canadá, 138.675 (2.994.265); América Latina e Caribe, 128.173 (2.921.101); Ásia, 38.463 (1.505.902); Oriente Médio, 17.998 (829.047); África, 11.374 (478.615); e Oceania, 135 (10.111).

Este balanço foi feito com dados das autoridades nacionais compilados pelas redações da AFP ao redor do mundo e com informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).