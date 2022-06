Ocidente deve se preparar para guerra "longa" na Ucrânia, diz Otan

publicidade

O Ocidente deve se preparar para uma longa guerra de exaustão na Ucrânia, advertiu nesta quinta-feira o chefe da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), Jens Stoltenberg, após conversar com o presidente americano, Joe Biden, na Casa Branca. "Devemos nos preparar para o longo prazo", afirmou Stoltenberg. "O que vemos é que a guerra se transformou em uma guerra de exaustão", disse o secretário-geral a jornalistas.

O chefe da Otan viajou à capital americana para preparar a cúpula da Otan prevista de 28 a 30 de junho em Madri, na Espanha. A guerra na Ucrânia "poderia terminar amanhã se a Rússia encerrasse sua agressão", declarou na quarta-feira o secretário-geral da Otan durante uma coletiva de imprensa ao lado do chefe da diplomacia americana, Antony Blinken.

No entanto, "não vemos nenhum sinal nesta direção" neste momento, acrescentou. A ofensiva russa na Ucrânia vai durar ainda "muitos meses", advertiu Blinken.

Desde o início da invasão, as tropas russas tomaram o controle de regiões do sul — a maior parte de Kherson e uma parte de Zaporizhzhia — e avançou lentamente no Donbass, em especial na tomada de Mariupol.

