Ofensiva do Hamas mata ao menos 22 pessoas em Israel

O conflito no Oriente Médio voltou a aumentar neste final de semana. Segundo a CNN, pelo menos 22 pessoas morreram em Israel após um ataque surpresa do grupo Hamas. Ainda não está claro se as vítimas fatais são civis ou militares.

O premiê Benjamin Netanyahu disse que o país está em "guerra" em uma mensagem por vídeo divulgada nas redes sociais. O Hamas lançou um ataque surpresa criminoso contra o Estado de Israel e seus cidadãos. "Eu ordenei que as forças de segurança evacuar as comunidades que estiverem infiltradas por terroristas. Isso está em andamento", destacou.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

"Citizens of Israel,

We are at war, not in an operation or in rounds, but at war. This morning, Hamas launched a murderous surprise attack against the State of Israel and its citizens. We have been in this since the early morning hours. pic.twitter.com/C7YQUviItR