OMS acredita que coronavírus não é um vírus sazonal

publicidade

A Organização Mundial da Saúde (OMS) disse nesta terça-feira (28) que as estações do ano não parecem influenciar o desenvolvimento da pandemia de coronavírus e alertou sobre o risco de se acreditar protegido durante o verão.

"As estações não parecem ter um impacto na transmissão do vírus", que causou mais de 650 mil mortes e 16 milhões de infecções em todo o mundo, disse uma porta-voz da organização, Margaret Harris, em entrevista coletiva virtual.

Prova disso é que, entre os países mais afetados, há um, os Estados Unidos, em pleno verão, e outro, o Brasil, que está no inverno", indicou.

"Parece haver uma ideia persistente de que o vírus é sazonal (...), mas todos devemos ter em mente que é um vírus novo e, mesmo que seja um vírus respiratório, que historicamente tende a ser sazonal, se comporta de maneira diferente", ressaltou.

No entanto, a porta-voz da OMS reconheceu a preocupação com a coincidência do vírus influenza, que aparece no inverno, e do coronavírus, que poderia aumentar a sobrecarga dos sistemas de saúde. "Por isso, incentivamos todos a tomar uma vacina contra a gripe", disse a porta-voz.