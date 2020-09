ONU deve ''responsabilizar a China'' pela Covid-19, diz Trump

publicidade

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta terça-feira na Assembleia Geral da ONU que a China deve ser responsabilizada por suas ações sobre a pandemia de Covid-19. Em uma mensagem gravada e exibida por ocasião da reunião anual da ONU, Trump acusou Pequim de permitir que o coronavírus "deixasse a China e infectasse o mundo".

"As Nações Unidas devem responsabilizar a China por suas ações", ressaltou. Trump, que enfrenta uma difícil luta pela reeleição em 3 de novembro, culpou a China para tentar desviar das críticas dos eleitores sobre sua gestão da pandemia.

Transmitido em uma grande tela no salão da Assembleia Geral da ONU, o presidente dos Estados Unidos levou efetivamente seu discurso de campanha agressivo para o cenário global. "Devemos responsabilizar a nação que lançou esta praga no mundo", disse.

Trump acusou a China de cuidar apenas de seus próprios interesses quando o vírus potencialmente letal apareceu pela primeira vez na cidade de Wuhan, no final do ano passado. Ele afirmou também que "o governo chinês e a Organização Mundial da Saúde (OMS), que é virtualmente controlada pela China, declararam equivocadamente que não havia evidência de transmissão de pessoa para pessoa". "Mais tarde, eles falaram erroneamente que as pessoas assintomáticas não espalhariam a doença", acrescentou.

Líderes mundiais estão discursando virtualmente na sessão da ONU em Nova York, devido às restrições da Covid-19. Trump, que frequentemente subestimou os riscos apresentados pelo vírus, chegou a afirmar que compareceria à sede da ONU, antes de aparentemente mudar de ideia.