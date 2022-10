Otan inicia exercícios de dissuasão nuclear em meio a tensões com a Rússia

publicidade

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) iniciou exercícios regulares de dissuasão nuclear nesta segunda-feira (17), em um contexto de tensões com a Rússia por ameaças veladas de usar armas atômicas de Moscou para defender seu território.

A aliança militar insistiu que se trata de um "treinamento recorrente e rotineiro", que durará até 30 de outubro, e que havia sido planejado antes de Moscou invadir a Ucrânia em fevereiro, portanto, não está relacionado à situação atual. O exercício inclui bombardeiros de longo alcance B-52. No total, cerca de 60 aeronaves realizarão voos de treinamento sobre a Bélgica, o Reino Unido e o Mar do Norte.

O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, rejeitou qualquer pedido de cancelamento do exercício depois que o presidente russo, Vladimir Putin, intensificou sua retórica nuclear. "Seria um sinal muito errado se de repente cancelássemos um exercício de rotina planejado há muito tempo devido à guerra na Ucrânia", disse Stoltenberg na semana passada.

A Otan diz que não detectou nenhuma mudança na postura nuclear da Rússia, apesar da linguagem mais dura do governo russo.

