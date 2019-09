Partes que discutem Brexit continuam "afastadas", diz vice-premiê da Irlanda

publicidade

O vice-primeiro-ministro da Irlanda, Simon Coveney, declarou nesta sexta-feira que o "humor" das negociações sobre o Brexit está melhorando, mas ressaltou que as partes envolvidas continuam muito afastadas.

Coveney disse à emissora BBC que ainda há "sérios problemas" sobre como lidar com a fronteira irlandesa depois que o Reino Unido deixar a União Europeia.

Segundo Coveney, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, persuadiu líderes irlandeses que está seriamente buscando um novo acordo, mas opções realistas para o plano do "backstop" irlandês ainda não foram apresentadas.

"Ainda estamos aguardando propostas sérias do governo britânico", disse Coveney, ressaltando que o atual plano para o backstop, rejeitado por Johnson, continua sendo a única opção viável para manter a fronteira irlandesa aberta.

O ministro britânico para o Brexit, Stephen Barclay, está reunido hoje em Bruxelas com o principal negociador da UE para a questão, Michel Barnier, numa tentativa de avançar em discussões sobre a retirada do Reino Unido do bloco.