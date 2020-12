Pfizer diz ter solucionado problema de logística que atrasou envio de vacinas na União Europeia

publicidade

A Pfizer anunciou nesta segunda-feira que solucionou as questões que geraram atraso na entrega a oito países da União Europeia (UE) de sua vacina contra o SARS-CoV-2, produzida em conjunto com a BioNtech. "Devido a um problema logístico menor, reprogramamos um número limitado de nossas entregas. A situação já se resolveu, e essas entregas agora estão sendo enviadas. Não há problemas de fabricação a informar", disse um porta-voz da companhia americana à Agência EFE.

A Espanha foi um dos países afetados pelo atraso e receberá nesta terça-feira (29) o primeiro lote semanal de 350 mil doses da vacina contra o novo coronavírus, que deveria ter chegado hoje ao país, segundo o Ministério da Saúde local. Segundo a pasta, o laboratório havia informado um "problema de carregamento e envio".

A campanha de vacinação na Espanha começou no sábado, em meio a um esforço conjunto dos países integrantes da UE para iniciar a imunização da população ainda em 2020. "Me comove ver gente se vacinando em todas as partes da União Europeia, de Madri a Paris, de Atenas a Riga. Protegeremos os mais vulneráveis, e logo teremos doses suficientes para todos", disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.