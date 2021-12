Primeiro caso da ômicron nos EUA foi vacinado e apresenta sintomas leves, diz Fauci

publicidade

O conselheiro da Casa Branca para infectologia Anthony Fauci falou nesta quarta-feira, à imprensa sobre o primeiro caso oficial de Ômicron na Califórnia, nos EUA. Segundo o especialista, a primeira pessoa testada com a nova variante já havia sido vacinada e apresenta sintomas leves.

Fauci reforçou a importância da vacinação no país e ressaltou que mesmo com a Ômicron, vacinas devem seguir reduzindo quadros graves. "A solução para a pandemia continua sendo a vacinação. Se a maioria esmagadora de pessoas estivessem vacinadas, a vulnerabilidade seria muito menor", alerta.

O médico manteve a recomendação de uso de máscaras e para as população se cuidar para não se expor ao vírus. Para a população da Califórnia, as orientações seguem as mesmas. Para quem chega ao país de viagem internacional, Fauci recomenda quarentena e testes dentro de três dias.

