Província chinesa de Hubei registra 242 mortos por Coronavírus em um dia

A província chinesa de Hubei, epicentro da epidemia de Coronavírus, registrou 242 novas vítimas fatais em apenas um dia e com isso elevou a mais de 1.350 o número mortos no país, informaram nesta quinta-feira (noite de quarta, 12, no Brasil) as autoridades locais. Em um novo balanço, as autoridades sanitárias chinesas também confirmaram 14.840 novos casos de contágio em Hubei, onde a epidemia foi identificada em dezembro.