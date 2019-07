Queda de avião bimotor deixa dez mortos no Texas

publicidade

Um pequeno avião bimotor de transporte de passageiros caiu no Texas, nos Estados Unidos, neste domingo, matando dez pessoas, informaram fontes oficiais. "O Examinador Médico do Condado de Dallas confirmou dez mortes e nenhum sobrevivente", disse um porta-voz da cidade de Addison, Texas.



Segundo o Comitê Nacional de Segurança nos Transportes, uma equipe foi enviada a Addison para investigar as causas do acidente do avião King Air 350, um bimotor turboélice para transporte de passageiros.



Não foram dados mais detalhes sobre a queda, nem o que a teria causado. Segundo a emissora CNN, a aeronave era um avião privado e caiu em um aeroporto local. A CBS News citou fontes, segundo as quais o avião teria perdido um motor durante a decolagem e perdido estabilidade antes de cair.