Rússia acusa EUA de atrapalhar as negociações com a Ucrânia

A Rússia acusou o governo dos Estados Unidos de atrapalhar as "difíceis" negociações com a Ucrânia e considerou que o objetivo de Washington é "dominar" a ordem mundial, usando inclusive as sanções.

"As negociações são difíceis, o lado ucraniano muda constantemente de posição. É difícil evitar a impressão de que nossos colegas americanos estão segurando as mãos deles", disse o ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, em um discurso a estudantes em Moscou.

Os países ocidentais preparam novas sanções contra a Rússia e se reunirão na quinta-feira em Bruxelas em três âmbitos diferentes: Otan, G7 e um encontro de cúpula europeu, no dia em que a guerra completará um mês.

Na terça-feira, Jake Sullivan, conselheiro de Segurança do presidente Joe Biden, mencionou a possibilidade de exclusão da Rússia do G20, que tem uma reunião prevista para o fim do ano na Indonésia.

