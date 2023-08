Rússia diz que impediu incursão armada ucraniana em região fronteiriça

publicidade

A Rússia anunciou, nesta terça-feira (22), que impediu uma incursão armada ucraniana na região fronteiriça de Briansk. Moscou, porém, não revelou informações sobre o resultado dos combates.

"Graças às ações coordenadas e heroicas dos guardas de fronteira do FSB da região de Briansk, do Ministério da Defesa e das unidades especiais da guarda nacional de Briansk, o ataque foi repelido", disse o governador regional, Alexander Bogomaz, no Telegram.

Segundo Bogomaz, o ataque ocorreu nesta terça-feira no distrito fronteiriço de Klimovsk e, embora as autoridades russas estivessem "ocupadas tomando medidas para garantir a segurança dos habitantes", a agressão foi repelida.

As regiões da fronteiras russas foram alvo de uma série de incursões, geralmente reivindicadas por unidades de combatentes que se identificaram como russos anti-Kremlin baseados na Ucrânia.

