Rússia pode invadir Ucrânia "a qualquer momento", diz Blinken

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse nesta sexta-feira (11) que a Rússia continua enviando tropas para sua fronteira com a Ucrânia e advertiu que a invasão pode começar "a qualquer momento", inclusive durante os Jogos Olímpicos de Inverno que acontecem na China.

"A invasão pode acontecer a qualquer momento e, sejamos claros, pode ocorrer inclusive durante os Jogos Olímpicos", afirmou, referindo-se a hipóteses lançadas sobre o desejo da Rússia de esperar que esse importante evento esportivo termine para não ofuscar seu aliado, a China.

Nessa quinta, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu que os cidadãos norte-americanos que residem na Ucrânia deixem o país imediatamente. Segundo o mandatário, a Rússia possui um dos maiores exércitos do mundo e não é a mesma coisa que lidar com grupos terroristas

“Não é como se estivéssemos lidando com uma organização terrorista”, disse Biden em entrevista à rede NBC. “Nós estamos lidando com um dos maiores exércitos do mundo. É uma situação bem diferente e as coisas podem sair do controle rapidamente”, acrescentou.

Biden destacou que não há cenários no qual ele envie tropas para retirar americanos da Ucrânia. “Vira uma guerra mundial quando americanos e russos começam a atirar um no outro”. O presidente dos Estados Unidos afirmou que o mandatário russo, Vladimir Putin, é “tolo suficiente” para invadir a Ucrânia. Entretanto, ressaltou a inteligência do homólogo em “não fazer nada que possa impactar negativamente os cidadãos americanos”.