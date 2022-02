Reino Unido e Alemanha condenam invasão russa da Ucrânia

publicidade

O Reino Unido e a Alemanha condenaram nesta quinta a invasão russa da Ucrânia. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, citou os "eventos horrendos na Ucrânia" e disse que o presidente russo, Vladimir Putin, "escolheu o caminho do derramamento de sangue e da destruição ao lançar um ataque não provocado". "O Reino Unido e seus aliados responderão com determinação", tuitou Johnson, acrescentando que conversou com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

Já o chanceler alemão, Olaf Scholz, qualificou a operação militar russa na Ucrânia de uma "violação flagrante" do direito internacional, que provocou um "dia sombrio" em toda a Europa. "A Alemanha condena nos termos mais enérgicos possíveis este ato inescrupuloso do presidente (russo, Vladimir) Putin. Nossa solidariedade está com a Ucrânia e seu povo", acrescentou Scholz em um comunicado.

