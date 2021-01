Representantes da AstraZeneca abandonam reunião com União Europeia sobre atraso nas vacinas

publicidade

Representantes da companhia farmacêutica AstraZeneca abandonaram, nesta quarta-feira, uma reunião com funcionários da União Europeia (UE) sobre as dificuldades em cumprir os prazos de entregas de sua vacina contra a Covid-19. O relato é de um alto funcionário europeu para a AFP. O laboratório e o bloco protagonizam uma dura controvérsia depois do anúncio da empresa a sobre os atrasos na entrega de seu fármaco na Europa.

A empresa já havia sido convocada para se explicar perante representantes dos Estados-membros. Ontem, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, exortou os laboratórios a honrar os compromissos assumidos . "A Europa investiu bilhões para desenvolver as primeiras vacinas. Agora, as empresas devem manter suas promessas e honrar suas obrigações", afirmou a líder do Executivo europeu, em um discurso por videoconferência no Fórum Econômico Mundial de Davos.

A Comissão já havia ameaçado bloquear as exportações de imunizantes para países fora do bloco, como o Reino Unido, depois que a AstraZeneca foi acusada de não dar uma explicação satisfatória para um enorme déficit de ampolas prometidas. Os novos planos de distribuição da empresa farmacêutica foram considerados "inaceitáveis" depois que ela "surpreendentemente" informou que haveria lacunas significativas no cronograma original.