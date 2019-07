Rinocerontes em risco de extinção morrem em inundações na Índia

publicidade

Inundações devastadoras acabaram com a vida de mais de 200 animais selvagens, inclusive 17 rinocerontes de um chifre, espécie ameaçada de extinção, em um parque nacional da Índia, informaram as autoridades nesta quarta-feira. Quarenta por cento do parque nacional de Kaziranga, em Assam (nordeste) ficaram alagados após dez dias de chuvas torrenciais, que também causaram a morte de mais de 70 pessoas.

O local, classificado na lista de patrimônio mundial da Unesco, conta com a maior população do mundo de rinocerontes de um chifre, e atrai anualmente milhares de turistas. O parque foi castigado por chuvas e os trabalhadores temem que o balanço de animais mortos aumente.

O diretor do parque, P. Sivakumar, explicou à AFP que 205 animais, entre eles 17 rinocerontes, um elefante, 112 cervo-porco-indiano, 12 sambares (outro tipo de cervo), sete cervos-do-pantanal, dois búfalos, 18 javalis e três porcos-espinhos. Além disso, indicou que outros 16 cervos-porcos-indianos e sambares foram atingidos por carros quando tentavam cruzar uma rodovia que cruza Kaziranga. Sivkumar indicou que os animais estavam começando a voltar para o parque. "A situação está melhorando gradualmente", declarou.

Em um momento dado, o parque chegou a ficar alagado em 90%. Chuvas torrenciais inundaram mais de 4.000 localidades em toda a região, pressionando centenas de milhares de pessoas a se deslocar para campos de emergência. Mais de 650 pessoas morreram em Índia, Nepal, Bangladesh e Paquistão por causa das fortes chuvas.