Síria retoma operações militares em Idlib

O Exército sírio retomou nesta segunda-feira as operações militares na região de Idlib, norte da Síria, quatro dias depois do anúncio de uma trégua - informou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH). "Os grupos terroristas apoiados pela Turquia se recusaram a respeitar o cessar-fogo e executaram vários ataques contra civis", afirma um comunicado militar.



"O Exército vai desenvolver suas operações militares e responder às agressões do campo adverso", acrescentou. Antes da retomada dos ataques, a imprensa estatal havia noticiado a queda de obuses disparados por "grupos terroristas", nos arredores da base aérea russa de Hmeimim, na província de Latákia, vizinha de Idlib, e "que provocaram importantes perdas humanas".