Saiba quem são os ocupantes do submarino que desapareceu em expedição ao Titanic

Um submarino que visitava os destroços do Titanic desapareceu no último domingo, há quase 4.000 metros de profundidade no Oceano Atlântico. A embarcação está levando cinco passageiros para um passeio no fundo do mar. As autoridades norte-americanas e canadenses estão correndo contra o tempo para tentar resgatar todos com vida antes que o oxigênio acabe. Os passageiros pagaram mais de um milhão para estarem na expedição. Todos estão presos em uma cápsula sem muita mobilidade, onde precisam permanecer sentados de pernas cruzadas, com uma espécie de vasilha para ser usada como banheiro.

Especialistas acreditam que o submarino possa ter ficado preso em algo. Nesta terça-feira, a Guarda Costeira dos EUA anunciou que acredita ter captado barulhos vindos do fundo do mar, e as buscas foram intensificadas. Um robô submarino do Instituto Oceanográfico francês será incorporado às buscas nesta terça. O equipamento ajudará a encontrar o submarino e romper possíveis detritos que possam estar prendendo a embarcação.

Confira os tripulantes:

Shahzada Dawood e Suleman Dawood

Dawood é um empresário, investidor e filantropo paquistanês-britânico. Atualmente, ocupa o cargo de vice-presidente da Engro Corporation, diretor da Dawood Hercules Corporation, membro do conselho da Prince Charles' Charity, membro do conselho do Instituto SETI e tem uma posição na Fundação Dawood. Ele é próximo do rei Charles III e é filho de Hussain Dawood, ambos sendo duas das pessoas mais ricas do Paquistão. Shahzada é casado com Christine Dawood e têm dois filhos, Alina e Suleman, de apenas 19 anos, que levou com ele para a expedição e agora também está perdido

Hamish Harding

É um empresário, piloto, explorador e turista espacial britânico, atualmente reside nos Emirados Árabes Unidos. Ele é o fundador do Action Group e ocupa o cargo de presidente da Action Aviation, uma empresa de corretagem de aeronaves internacional sediada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos

Paul-Henri Nargeolet

Piloto francês, de 77 anos, conhecido por seus mergulhos na área do naufrágio do Titanic. Ele é considerado um dos maiores especialistas do mundo na área, e possui um histórico de aproximadamente 30 mergulhos nessa região, incluindo o primeiro mergulho para recuperar objetos do Titanic. Além disso, o perito já serviu a marinha e tem experiência como piloto de submarinos

Stockton Rush

CEO e fundador da OceanGate Inc, Rush é quem está controlando o submersível. Ele se tornou o piloto de aeronaves a jato mais jovem do mundo aos 19 anos e tem vasta experiência no desenvolvimento de empreendimentos, incluindo seu envolvimento com a BlueView Technologies, Entomo e Remote Control Technology.

