Secretário da ONU pede mais esforço de países emissores de gases

publicidade

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, disse que "grandes emissores" de gases causadores do efeito estufa deveriam se esforçar mais para chegar à neutralidade de carbono no combate às mudanças climáticas. Guterres concedeu a primeira entrevista do ano na sede da ONU, em Nova Iorque, nessa terça-feira.

Ele falou sobre um novo alerta de crise climática feito pela Organização Mundial de Meteorologia, indicando que concentrações de CO2 vão atingir seu recorde em 2020. O secretário afirmou que é importante que "grandes emissores", incluindo os Estados Unidos, a China, Índia, o Japão e a Rússia, anunciem até novembro seu comprometimento em respeitar e assumir a meta de neutralidade de carbono até 2050.