Senador democrata ganha reeleição no Arizona

O Partido Democrata do presidente Joe Biden manteve sua cadeira do Arizona no Senado, conforme noticiado pelas redes CNN e a CBS na sexta-feira (11). A vitória eleitoral deixa os democratas a apenas uma cadeira de manter o controle da Câmara alta do Congresso.

O ex-astronauta Mark Kell superou seu adversário republicano, Blake Masters, informaram as duas emissoras americanas de televisão.