Terapia celular surge como alternativa para tratamento da Covid-19

Em uma videoconferência internacional, realizada nesta terça-feira pelo Ministério das Relações Exteriores de Israel, várias tecnologias no combate ao coronavírus foram apresentadas. A maioria delas já existiam, foram adaptadas em caráter emergencial e aguardam aprovação das autoridades.

Especialista em tecnologia de produção de células-tronco, comercializando produtos de terapia celular, uma empresa israelense adaptou suas pesquisas para tratar pacientes com coronavírus.

Segundo o diretor executivo da instituição, Yaky Yanay, o método consiste em usar placentas para cultivar células inteligentes e programá-las para secretar proteínas terapêuticas nos corpos de pessoas doentes. Sete israelense foram tratados com essa técnica e os resultados foram satisfatórios, diz ele.

Doses de 15 mililitros de células da placenta (órgão que leva nutrientes da mãe para o feto), são injetados no organismo do paciente e, segundo Yanay, funcionam como geradores de proteínas terapêuticas. Uma única placenta poderia tratar 20 mil pacientes com coronavírus e isso potencializaria o tratamento.

Apesar de ainda não ter realizado um ensaio clínico, o tratamento nos sete pacientes israelenses surtiram efeito, segundo Yanay. Dois deles estavam com falência múltipla dos órgãos e tiveram melhora respiratória e clínica.

"A evolução deste tratamento está sendo rápida e em breve ele será acessível aos pacientes de Covid-19", ressaltou Yanay, em relação ao método, que aguarda aprovação regulatória. Um paciente nos Estados Unidos também está recebendo o tratamento.

Na videoconferência, foi apresentada também uma técnica de infusão de plasma de pacientes curados, desenvolvida por outra companhia israelense, localizada dentro do Instituto Weizmann, em Rehovot.

Segundo o diretor executivo da empresa, Amir London, o objetivo é desenvolver e aprovar esse produto farmacêutico em um curto prazo.

O combate ao coronavírus tem ainda mobilizado empresas de mapeamento de casos; tecnologia de vídeo; entregas por drone e de aplicativo de treinamento com inteligência artificial.