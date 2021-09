Terremoto de magnitude 6,2 atinge região de Salta, na Argentina

publicidade

Um terremoto de magnitude 6,2 atingiu Salta, cidade no Noroeste da Argentina com mais de meio milhão de habitantes e capital da província de mesmo nome. O tremor também foi sentido no Norte do Chile.

De acordo com Instituto Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), o epicentro exato do terremoto estava localizado a uma profundidade de 200 km e cerca de 173 km a oeste de San Salvador de Jujuy.

Notable quake, preliminary info: M 6.2 - 79 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina https://t.co/XYpeb3ubbO — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) September 13, 2021

Ainda não há informações sobre danos estruturais ou vítimas.