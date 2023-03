Tiroteio em centro religioso deixa oito mortos na Alemanha

publicidade

Oito pessoas morreram, incluindo o suposto atirador, e várias ficaram feridas em um ataque na noite de quinta-feira (9) em um centro religioso das Testemunhas de Jeová em Hamburgo, informou a polícia de cidade do norte da Alemanha nesta sexta-feira. "Oito pessoas foram fatalmente feridas. Entre elas, aparentemente, está o suposto atirador, afirmou a polícia de Hamburgo em um comunicado. A nota acrescenta que "várias pessoas ficaram feridas, algumas em estado grave".

O agressor "atirou contra os participantes de um ato" organizado pelas Testemunhas de Jeová, acrescentou a polícia. De acordo com a revista Der Spiegel, o autor do ataque é um ex-membro das Testemunhas de Jeová, com idade por volta de 30 anos, e que estava armado com um revólver. O ataque aconteceu durante uma sessão de orações organizada por esta comunidade em seu centro em Hamburgo.

A comunidade das Testemunhas de Jeová afirmou em um comunicado divulgado nesta sexta-feira que "várias pessoas perderam a vida e outras ficaram gravemente feridas". A nota ressalta a "profunda tristeza com o terrível massacre executado contra seus membros". Na quinta-feira, a polícia afirmou que não tinha "informações confiáveis sobre o motivo do crime" e pediu à população que não entre em especulações.

Também indicou que "as investigações sobre o contexto do crime continuam", acrescentou. O chefe de Governo da Alemanha, Olaf Scholz, denunciou um "ato de violência brutal". O prefeito de Hamburgo, o social-democrata Peter Tschentscher, afirmou que as notícias eram "perturbadoras".