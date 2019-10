Tiroteio em festa deixa 3 mortos na Califórnia

publicidade

Pelo menos três pessoas morreram nesta quarta-feira e nove ficaram feridas na sequência de um tiroteio em Long Beach, na Califórnia, nos Estados Unidos, numa aparente festa de Halloween, segundo a polícia. O alerta para o tiroteio foi dado esta madrugada. As três vítimas mortas são homens e os nove feridos foram transportados para hospitais.



De acordo com testemunhas ouvidas pela emissora local CBS, o tiroteio ocorreu durante uma festa de Halloween e autoridades de Long Beach já implantaram um vasto dispositivo de emergência nas imediações. Até ao momento, não houve detenções relacionadas com o tiroteio.