Tiroteio em Seattle deixa um morto e vários feridos

Ao menos uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas gravemente nessa quarta-feira em um tiroteio em um mercado no Centro de Seattle, nos Estados Unidos, muito frequentado por turistas, informou a polícia. A imprensa local revelou que a polícia procura ao menos um suspeito do tiroteio, que ocorreu próximo à lanchonete McDonalds na região do mercado Pike Place. Trata-se do terceiro tiroteio na zona em menos de dois dias.

A polícia de Seattle informou no Twitter que investiga um incidente com "múltiplas vítimas". "O suspeito fugiu e a polícia está a sua procura. Oficiais e médicos estão prestando os primeiros socorros aos feridos", relataram na ocasião.

A imprensa local revelou que uma pessoa foi assassinada e outras cinco, incluindo uma criança, estão gravemente feridas devido ao tiroteio, que ocorreu às 17h. A polícia isolou a área enquanto procurava o suspeito. Tyler Parsons, funcionário de um café da região, disse ao The Seattle Times que escutou os tiros e viu as vítimas caindo.