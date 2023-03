Tribunal Penal Internacional emite ordem de prisão contra Putin

publicidade

O Tribunal Penal Internacional (TPI) anunciou, nesta sexta-feira (17), que emitiu um mandado de prisão contra o presidente russo, Vladimir Putin, pela deportação de crianças de partes da Ucrânia ocupadas pela Rússia.

O órgão também emitiu um mandado de prisão pelo mesmo motivo contra a comissária presidencial para os Direitos da Infância na Rússia, Maria Alekseyevna Lvova-Belova. A informação foi dada pelo tribunal de Haia, em um comunicado.

Putin "é, supostamente, responsável pelo crime de guerra de deportação ilegal da população (de crianças) e pela transferência ilegal da população (de crianças) das zonas ocupadas da Ucrânia para a Federação Russa", manifestou o tribunal.

"Os crimes teriam sido cometidos em território ucraniano ocupado pelo menos desde 24 de fevereiro de 2022", continuou a corte. Há "motivos razoáveis para acreditar que Putin é pessoalmente responsável pelos crimes mencionados", acrescentou.

A Rússia denunciou como "sem sentido" a decisão do TPI.

"As decisões do Tribunal Penal Internacional não têm sentido para o nosso país, inclusive do ponto de vista jurídico", escreveu a porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova, no Telegram, sem mencionar Putin claramente em sua mensagem.

Já a Presidência ucraniana comemorou a medida. "É apenas o começo", disse o chefe de gabinete da Presidência, Andrii Yermak, no Telegram. Já o Ministério Público ucraniano considerou "decisão histórica".

O promotor do TPI, Karim Khan, declarou este mês, após uma visita à Ucrânia, que os supostos sequestros de crianças eram alvo de uma "investigação prioritária".

Criado em 2002 para julgar os piores crimes cometidos no mundo, o tribunal investiga há mais de um ano possíveis crimes de guerra, ou crimes contra a humanidade, cometidos na Ucrânia durante a ofensiva russa.

Nem a Rússia nem a Ucrânia são membros do TPI, mas Kiev aceitou a jurisdição do tribunal sobre seu território e trabalha com o promotor.

Especialistas admitiram que é improvável que Moscou entregue os suspeitos ao tribunal. A Rússia rejeita as acusações de crimes de guerra.