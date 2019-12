Trump anuncia que assinará acordo comercial parcial com a China em 15 de janeiro

publicidade

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (31) que assinará em 15 de janeiro, na Casa Branca, o acordo parcial alcançado com a China após meses de uma guerra comercial. "Assinarei nosso grande e abrangente acordo comercial de Fase Um com a China em 15 de janeiro", tuitou Trump. Ele também indicou que viajará para Pequim "em uma data posterior" para a "fase dois" desse acordo, sem dar maiores detalhes. A cerimônia acontecerá na presença de altos representantes de Pequim, disse o milionário republicano, sem dar mais detalhes.

Segundo Washington, o acordo inclui avanços na transferência de tecnologia, além de melhor acesso ao mercado chinês para empresas do setor financeiro. Também afirma que Pequim comprará 200 bilhões de dólares em produtos americanos por um período de dois anos a partir de uma referência em 2017. Em 2017, antes do início da guerra comercial, os EUA exportaram 130 bilhões em bens do gigante asiático. Em troca dos compromissos chineses assumidos em meados de dezembro, o governo Trump desistiu de impor novas taxas. E, de acordo com os termos do acordo, também concordou em cortar os impostos anunciados em 1º de setembro, mais da metade dos US$ 120 bilhões em importações do gigante asiático.

O inquilino da Casa Branca, que atualmente está de férias em seu clube em Mar-a-Lago, na Flórida (sudeste), havia prometido fervorosamente em 2016, durante sua campanha eleitoral, que trataria das práticas comerciais "injustas" da segunda maior potência econômica do mundo. Embora o texto deixe dúvidas sobre as concessões realmente concedidas por Pequim, este anúncio permite que o milionário republicano termine o ano de 2019 com uma nota positiva e demonstre, um ano antes das eleições presidenciais, que o confronto que ele iniciou com a China deu resultados.

Desde março de 2018, Pequim e Washington impuseram tarifas recíprocas de centenas de bilhões de dólares a suas mercadorias, o que está afetando seriamente os indicadores da China e desacelerando a economia mundial.