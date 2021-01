Trump diz no Twitter que servirá de "voz gigante" para seus eleitores

Na primeira publicação em texto no Twitter após ter a conta temporariamente bloqueada, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se colocou como defensor de seus eleitores, que ele classificou de "grandes patriotas americanos". Na mensagem, o republicano garantiu que seus apoiadores terão uma "voz gigante" no futuro e que não serão "desrespeitados".

O líder da Casa Branca tem sido duramente pressionado por ter incitado um protesto na sede do Legislativo dos EUA, que terminou em violência e na invasão do Capitólio. Pelo menos cinco pessoas morreram nos confrontos, que interromperam a sessão de certificação da vitória do democrata Joe Biden nas eleições presidenciais.

The 75,000,000 great American Patriots who voted for me, AMERICA FIRST, and MAKE AMERICA GREAT AGAIN, will have a GIANT VOICE long into the future. They will not be disrespected or treated unfairly in any way, shape or form!!!