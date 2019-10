Trump diz que sucessor de Al-Bagdadi também foi eliminado

publicidade

O presidente Donald Trump disse nesta terça-feira que a pessoa que provavelmente seria a primeira na fila para substituir o líder assassinado do Estado Islâmico Abu Bakr al-Baghdadi também foi "eliminada".

"Acabei de confirmar que o substituto número um de Abu Bakr al-Baghdadi foi eliminado pelas tropas americanas. Provavelmente, ele teria assumido o posto principal - agora ele também está Morto!", tuitou Trump, sem identificar essa pessoa ou dar mais detalhes sobre como ela foi morta.

Just confirmed that Abu Bakr al-Baghdadi’s number one replacement has been terminated by American troops. Most likely would have taken the top spot - Now he is also Dead! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2019

Não ficou claro imediatamente se Trump estava se referindo à morte do porta-voz do EI no domingo. As forças curdas anunciaram a morte de Abu Hassan al Muhajir, braço-direito de Al-Baghdadi e porta-voz da organização. No domingo, o presidente Trump anunciou a morte de Baghdadi durante uma operação militar dos EUA na noite de sábado no noroeste da Síria.

O presidente deu uma descrição detalhada do ataque no qual o líder do EI foi encurralado pelas forças americanas e depois se suicidou com seu cinturão de explosivos. O corpo de Baghdadi foi jogado no mar após a operação de forças especiais, disse à AFP um oficial do Pentágono, para impedir assim que o túmulo em terra se tornasse um local de peregrinação.