Trump está a um passo de um segundo impeachment após o ataque ao Congresso dos EUA

Acusado pelos democratas de "incitar a insurreição" no Capitólio, o presidente Donald Trump provavelmente enfrentará nesta quarta-feira a aprovação de um segundo processo de impeachment contra ele. Uma semana depois do ataque que deixou cinco mortos em Washington, a Câmara de Representantes deve votar por volta das 15h locais(17h de Brasília).

Com o apoio dos democratas e de alguns republicanos, o impeachment contra Trump deve passar facilmente na Câmara baixa. O 45º presidente pode assim se tornar o primeiro na história do país a ser submetido ao julgamento político duas vezes. A oposição acusa o presidente republicano de encorajar seus apoiadores, durante um comício em 6 de janeiro, a interromper a sessão de certificação da vitória eleitoral do democrata Joe Biden.

Na terça-feira, Trump garantiu que não será afastado antes do final do mandato, em 20 de janeiro. De Alamo, no Texas, para onde viajou para comemorar a construção do muro na fronteira com o México, ele tentou mostrar uma imagem menos agressiva. "Agora é a hora de nossa nação se recuperar e é hora de paz e calma", disse ele.

Seu vice-presidente, Mike Pence, se recusou a invocar a 25ª Emenda à Constituição, que permitiria declarar o republicano inapto para o cargo. Apesar dessa rejeição, a Câmara de Representantes aprovou uma resolução simbólica pedindo que ele invocasse essa emenda. Embora esse texto tenha recebido apenas o aval de um republicano, a abertura de um impeachment contra Trump pode ter um apoio maior entre os membros de seu partido.

Cinco deles já manifestaram intenção de votar a favor do "impeachment", entre eles Liz Cheney, uma das líderes da minoria republicana e filha do ex-vice-presidente Dick Cheney. "Esta insurreição causou ferimentos, mortes e destruição no espaço mais sagrado de nossa república", disse ela sobre a tomada do Congresso. Mesmo assim, o resultado do julgamento no Senado é incerto, onde uma maioria de dois terços é necessária para condenar Trump.

Trump isolado

Ao sair de Washington na manhã de terça-feira, Trump chamou o julgamento de impeachment promovido pelos democratas de "totalmente ridículo", dizendo que gerou um "ódio imenso" em todos os Estados Unidos. O presidente não assumiu nenhuma responsabilidade pelo incidente violento, garantindo que seu discurso foi "totalmente adequado" e denunciando o "erro catastrófico" das redes sociais que suspenderam suas contas.

Horas depois, a plataforma YouTube suspendeu o canal de Trump por "pelo menos sete dias" e excluiu um de seus vídeos por violar sua política contra discurso de ódio. Apesar do apoio de alguns parlamentares, o presidente está mais isolado do que nunca após uma série de renúncias de seu governo.

Segundo o New York Times e a CNN, o líder republicano do Senado Mitch McConnell, principal aliado de Trump nos últimos quatro anos, dá as boas-vindas a um "impeachment" porque poderia libertar o partido de Trump, a quem ele culpou pelas duas derrotas no segundo turno da eleição para o Senado há uma semana na Geórgia, após o qual os republicanos perderam a maioria.

Nenhum republicano na Câmara de Representantes apoiou o impeachment anterior contra Trump em 2019, e apenas um senador do partido, Mitt Romney, votou para condená-lo. O presidente foi então absolvido da acusação de reter ajuda financeira para obrigar a Ucrânia a investigar uma suposta corrupção de seu adversário político Biden.

Reprovação dos generais

No âmbito militar, os principais generais dos Estados Unidos condenaram o ataque ao Capitólio em uma mensagem às tropas. "A violenta revolta ... foi um ataque direto ao Congresso dos Estados Unidos, ao edifício do Capitólio e ao nosso processo constitucional", de acordo com um memorando assinado pelos oito membros do Estado-Maior Conjunto, liderado por seu chefe, o general Mark Milley. "O direito à liberdade de expressão e reunião não dá a ninguém o direito de recorrer à violência, sedição e insurreição", afirmaram.

O Pentágono destacou até 15.000 membros da Guarda Nacional para a posse de Biden em 20 de janeiro. Inicialmente mobilizados para fornecer apoio logístico à polícia, seus integrantes começaram a portar armas na noite de terça-feira, segundo um fotógrafo da AFP.