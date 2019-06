Trump substitui Patrick Shanahan por Mark Esper no Pentágono

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira a substituição de Patrick Shanahan à frente do Pentágono por Mark Esper, que servia como sub-secretário do Exército.

"Agradeço a Pat por seu excelente trabalho e nomearei o secretário (adjunto) do Exército, Mark Esper, como novo secretário interino da Defesa", tuitou Trump, acrescentando que Shanahan decidiu se afastar do cargo para se dedicar mais à família.

Acting Secretary of Defense Patrick Shanahan, who has done a wonderful job, has decided not to go forward with his confirmation process so that he can devote more time to his family....

....I thank Pat for his outstanding service and will be naming Secretary of the Army, Mark Esper, to be the new Acting Secretary of Defense. I know Mark, and have no doubt he will do a fantastic job!