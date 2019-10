Tusk recomenda a líderes da UE aceitar adiamento do Brexit

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, recomendou, nesta terça-feira, aos líderes da União Europeia que aceitem um novo adiamento da data de saída do Reino Unido do bloco, prevista para 31 de outubro. "Recomendo aos líderes dos 27 membros da União Europeia a aceitar a solicitação britânica de um novo adiamento da data de saída (do Reino Unido) e proponho que se decida por um procedimento escrito", sem a necessidade de convocar uma cúpula, ressaltou em mensagem postada em sua conta no Twitter.

Following PM @BorisJohnson’s decision to pause the process of ratification of the Withdrawal Agreement, and in order to avoid a no-deal #Brexit, I will recommend the EU27 accept the UK request for an extension. For this I will propose a written procedure.