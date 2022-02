Ucrânia tentará negociar com a Rússia, mas com ceticismo, diz Zelensky

publicidade

A Ucrânia quer "tentar" negociar com a Rússia, ainda que sem muita convicção de que as negociações marcadas para este domingo (27) possam pôr fim à invasão russa, disse o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

"Digo as coisas claramente, como sempre: não acho que vá dar resultado", mas "temos que tentar", disse Zelenskiy em um vídeo, antes das conversas agendadas entre Rússia e Ucrânia na fronteira com Belarus.

Ele acrescentou que não queria que os ucranianos pensassem no futuro que ele "não tentou parar a guerra quando havia uma pequena chance de fazê-lo".

Por sua vez, o chefe da diplomacia ucraniana, Dmytro Kuleba, afirmou que a Rússia abriu as portas para as negociações porque "sua guerra-relâmpago falhou". Antes da invasão, a Ucrânia havia pedido diálogo com Moscou, que rejeitou a proposta.

Zelensky relatou que pediu que "mísseis, aviões e helicópteros não voem para a Ucrânia de Belarus" durante uma conversa por telefone com o líder bielorrusso, Alexander Lukashenko, cujo país serve como base de retaguarda dos russos para a invasão.

