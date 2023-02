UE pretende financiar reconstrução da Ucrânia com ativos russos congelados

publicidade

Em visita à Ucrânia, representantes a União Europeia o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmaram ao presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, que prentedem usar usar ativos russos congelados para compensar a Ucrânia por danos da guerra.

A medida é reivindicada por Kiev, mas legalmente difícil de articular. "A UE intensificará seus esforços para usar ativos congelados da Rússia para apoiar os propósitos de construção e reparação da Ucrânia, de acordo com o direito europeu e o direito internacional", disseram.

Durante a reunião entre a cúpula, em Kiev, Michel e Urusula expressaram apoio ao processo de adesão da Ucrânia. O presidente da Ucrâni, Zelensky prometeu (3) que seu país não perderá "nem um único dia" para avançar rumo a uma adesão à União Europeia (UE).

Nos últimos dias, a Rússia intensificou a ofensiva no leste da ex-república soviética. Em resposta à Ucrãmo tem recebido apoio militar dos países da Europa e também dos Estados Unidos.– O ministro das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, prometeu enre 120 e 140 tanques pesados.O país já recebeu tanques estrangeiros nos últimos meses, incluindo mais de 250 unidades T-72 soviéticas modernizadas da Polônia. Até agora, as potências ocidentais relutavam em enviar modelos mais avançados por medo de uma escalada no conflito.