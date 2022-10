UE tem 'provas suficientes' para sancionar Irã por uso de drones na Ucrânia

publicidade

A União Europeia (UE) trabalha na definição de novas sanções contra o Irã depois de reunir "evidências suficientes" de que forneceu drones à Rússia para serem usados na Ucrânia, anunciou uma porta-voz do bloco nesta quarta-feira. "Agora que reunimos evidências suficientes, o trabalho está em andamento no Conselho Europeu para uma resposta clara, rápida e firme da UE", disse Nabila Massrali, porta-voz do chefe da diplomacia, Josep Borrell.

De acordo com a porta-voz, há "um acordo político amplamente compartilhado de que a UE deve reagir rapidamente". Na segunda-feira, a UE adotou sanções contra inúmeros funcionários e quatro entidades no Irã, incluindo a polícia da moral, pela morte em detenção da jovem Mahsa Amini e pela repressão aos protestos que se seguiram em todo o país.

A lista de sancionados, publicada no Diário Oficial da UE, inclui a polícia da moral e o seu chefe máximo, Mohammad Rostami Cheshmeh, a Força de Resistência Basij e a Força Disciplinar, bem como funcionários como o ministro das Telecomunicações, Issa Zarepour.

Esses funcionários serão proibidos de entrar no espaço europeu, e quaisquer bens que essas pessoas ou entidades tenham na União Europeia (UE) serão congelados.

